Представитель Эрдогана назвал логичным аргумент России для поставок зерна

Россия готова начать поставки зерна в другие страны для предотвращения кризиса с продовольствием. Но введенные Западом санкции запретили западным страховщикам предоставлять гарантии российским судам. Как сообщило издание Yeni Akit, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что страна получает сообщения от других государств с призывом принять участие в решении поставок зерна, так как большинство сейчас беспокоит угроза продовольственного кризиса.

«Ожидания России также логичны и откровенны. Они хотят страховки своих судов и возможности выводить на рынки свою продукцию», — заявил Калын.

Пресс-секретарь отметил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что никаких препятствий с его стороны для решения проблем с поставками зерна нет, но для этого необходимо удовлетворить ожидания России.

Калын отметил, что также есть подвижки по переговорам о поставках зерна с судов в украинских портах. По его словам, власти Киева предложили три безопасных коридора, где нет унесенных в Черное море украинских противокорабельных мин. Поэтому остался только технический вопрос, какой из путей выбрать. Его поднимут на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия неоднократно говорила, что готова вести совместную работу со странами Запада по поставке зерна. Но в ответ слышала только заявления, что санкции на продовольствие не распространяются. Лавров подчеркнул, что при этом Запад умалчивает об ограничениях действий по экспорту продукции.