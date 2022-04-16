Представитель ДНР заявил о возможных внутренних конфликтах среди украинских военных

Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен. Также среди них возможны внутренние конфликты между сдающимися и идейными фанатиками. Такое мнение высказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин в интервью РИА «Новости».

«Я предполагаю, что возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен», — отметил собеседник агентства.

Помимо тех, кто будет готов сдаться в плен, как подчеркнул советник главы правительства ДНР, также присутствуют фанатично идейные представители националистов.

Вскоре. как рассчитывает Гагин, «противник придет к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны».

Данные, которые приводит российское Минобороны по уничтожению командных пунктов, а также пунктов управления складов украинских военных, говорят о том, что результат достигается, отметил в беседе с «360» военный историк Юрий Кнутов. По его словам, ВС Украины находятся в тяжелом положении, если они вынуждены использовать средства, которым порядка 50 лет.