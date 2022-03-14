Представитель ДНР сообщил о гибели 26 мирных жителей за 25 дней эскалации со стороны ВСУ

За 25 дней в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике погибли не менее 26 мирных жителей. Еще 174 человека пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 25 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 174 мирных жителя, в том числе 12 детей», — говорится в сообщении представительства.

Также там уточнили, что за сутки были ранены четыре человека, из них трое — с ранее освобожденных ВС ДНР территорий.

В сводке отмечается, что было повреждено 1077 жилых жомов и порядка 300 объектов гражданской инфраструктуры. СЦКК зафиксировал 1052 факта ведения огня.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка. Обстрел велся снарядами калибра 152 миллиметра. Выпущено восемь снарядов.