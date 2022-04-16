Представитель ДНР рассказал о подземном городе под «Азовсталью»

Проведение штурмовой операции завода «Азовсталь» в Мариуполе затруднено тем, что под комбинатом есть целый подземный город, а некоторые его корпуса построены с расчетом выдержать ядерный удар. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, при строительстве «Азовстали» в советское время построены коммуникации с расчетом на блокады и бомбежки.

«Огромная сеть подземных коммуникаций осложняет штурм этого объекта. Фактически под городом еще один такой же город», — сказал Гагин.

Советник отметил, что на такой сложной территории рисковать живой силы было бы неразумно, поэтому войска ДНР ведут в основном тактически артиллерийские обстрелы.

Также он сообщил, что у остальной группировки ВСУ нет возможности деблокировать Мариуполь, потому что сначала им придется преодолеть расстояние порядка 100 километров.

«Будет смелым решением деблокировать их открытым прорывом, на открытой местности их будет легко разбить», — заявил он.

Ранее Павел Данилин сообщил, что бандеровские формирования в Мариуполе не контролируются украинским командованием.