Представитель диаспоры сравнил инцидент в Дижоне с отпором чеченцев России

«Чеченцы сумели дать отпор России, и мы не собираемся подчиняться какому-то отребью», — заявил Албаков.

Он уточнил, что ситуация во французском Дижоне не имеет ничего общего с войнами банд, но жить во время карантина диаспоре стало сложно — люди чувствовали себя брошенными на произвол судьбы, улицами по сути управляли наркогруппировки, а полиция не приезжала.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как выходцы из Чечни объявили о мести местным наркоторговцам — за то, что те избили 16-летнего чеченца. Участники погромов вышли на улицы, уничтожали камеры наблюдения, поджигали автомобили и мусорные баки. Беспорядки продолжились и в Ницце. Чуть раньше событий в Дижоне бунты были в городе Труа.

Власти сообщили, что уже расследуют дела по статьям о покушении на убийство в составе организованной группы.