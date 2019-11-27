Представитель Дерипаски назвал фейком сообщения о лишении бизнесмена гражданства Кипра

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — приводит агентство слова собеседника, который также отметил, что США систематически оказывают давление на Кипр.

СМИ: Кипр лишил гражданства Олега Дерипаску Подробнее

Ранее Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis сообщил, что власти государства решили лишить гражданства 26 иностранцев. В списке якобы значились Дерипаска и его дети.

Проверка иностранцев с так называемыми «золотыми паспортами» стартовала в начале ноября.

Никакой официальной информации и имен руководство Кипра к настоящему моменту не представили. По данным СМИ, гражданство Кипра забрали у экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко и бывшего первого вице-президента банка Александра Бондаренко.