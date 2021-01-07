Представитель демократов заявил о получении большинства в сенате США

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер выразил уверенность, что его партия по итогам выборов в штате Джорджия получила большинство в верхней палате конгресса.

«Впервые за шесть лет демократы будут иметь большинство в сенате Соединенных Штатов, и это будет очень хорошо для американского народа», — цитирует Шумера газета The Times Union.

По его словам, избранные президент США Джон Байден и вице-президент Камала Харрис могут заручиться его поддержкой.

Джо Байден поздравил с победой по итогам второго тура выборов в сенат в Джорджии своего однопартийца Рафаэля Уорнока. Он также выразил признательность властям Джорджии и избирателям.

По словам Байдена, избиратели в Джорджии накануне «выступили с недвусмысленным посланием: они хотят действий в решении кризисов и требуют этого немедленно».

Дональд Трамп уже заявил о фальсификациях на выборах в Сенат США в Джорджии.

«Эти негодяи играют с голосами [за] Дэвида Пердью. Не хотел раньше об этом сообщать. У них столько бюллетеней, сколько требуется. Сфальсифицированные выборы», — написал Трамп в Twitter. Его сообщение приводит РИА ФАН.

Повторной обработки бюллетеней во втором туре выборов в Сенат Конгресса США в штате Джорджия не предвидится, заявил представитель аппарата секретаря штата Габриэль Стерлинг на пресс-конференции, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.