Представитель делегации из США назвал поездку в Крым незабываемой

Американских и европейских дипломатов пригласили в Крым Подробнее

Робинсон назвал полуостров самым красивым местом в мире и обратил внимание на его историческое наследие.

«Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым — это самое красивое место в мире. Регион богат своим историческим наследием», — заявил Робинсон.

Делегация общественников из США прилетела в Крым, чтобы оценить изменения в регионе за последние пять лет. Граждане США планируют посетить несколько городов. Поездка носит ознакомительный характер.

Робинсон намерен после возвращения на родину рассказать соотечественникам правду об увиденном в Крыму и пригласить всех на полуостров, отметил сайт «Аргументы и факты».

Ранее Робинсон признал Крым частью России. По его словам, так будет дальше, независимо от отказа правительства других стран считаться с этим фактом.