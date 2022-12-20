Мир 20 декабря 2022, 06:20 Представитель Байдена уклонилась от ответа на вопрос о его медобследовании Представитель Белого дома Жан-Пьер не стала говорить о медобследовании Байдена до выборов Unsplash

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Президент США Джо Байден пообещал избирателям пройти диспансеризацию и показать ее результаты до того, как выдвинется на новый срок. Однако официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась говорить журналистам о его реальных планах, рассказало РИА «Новости».

На последнем брифинге ее спросили, собирается ли Джо Байден, как и обещал, в ближайшее время пройти медобследование. Решение по участию в следующих выборах он обещал объявить в начале 2023 года, значит, на поход к врачам осталось совсем немного времени.

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«Что могу сказать: здоровье президента в хорошем состоянии», — сказала она.

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Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа и заявила, что не станет комментировать его политические планы и будущую избирательную кампанию. По ее словам, президент США чувствует себя хорошо, так как продолжает вести активный образ жизни.

Американцы засомневались в том, что Джо Байден сможет вновь возглавить США, из-за состояния его ментального здоровья. Нынешний президент регулярно ошибается и попадает в нелепые ситуации. Например, на встрече с ветеранами в Делавэре он спутал имена своего тестя и дедушки жены, а на выступлении в Нью-Йорке чуть не упал со сцены.