Представитель Афганских сил по защите населения погиб при взрыве в Кабуле

«Полиция Кабула подтверждает, что три человека, в том числе Зиа Вадан, пресс-секретарь Сил общественной защиты, были убиты сегодня утром в результате взрыва в районе Картайи-Нау в Кабуле», — говорится в сообщении телеканала.

Вадан погиб вместе с коллегами по пути на работу. Tolo News уточнил, что пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но МВД страны винит в атаке «Талибан»*.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.