Предсмертное сообщение от отца с ковидом поразило его сына

Пожилой американец из штата Айова, который заразился коронавирусом, отправил сыну прощальное сообщение из больницы. Мужчина не сразу его нашел, но в итоге очень растрогался.

Гарольду Джанкмену из Форт-Доджа был 91 год. У него подтвердился COVID-19, после чего его доставили в местную больницу. Его организм не справился с болезнью, и через неделю он скончался. При этом попрощаться с родными пенсионер не успел.

Как написал местный ресурс Local 5 New, несколько дней спустя его сын Джон увидел в своем смартфоне прощальное голосовое сообщение от папы.

«Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение — прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все», — заявил Джон.

По его словам, поначалу он не заметил сообщения. Джанкмен-младший до сих хранит это послание. В нем отец сказал, что любит сына. Джон добавил, что очень скучает по главе семейства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, СМИ и других открытых источников, более 400 тысяч человек с СОVID-19 умерли в США. Общее число заболевших в стране превысило 24 миллиона.

Несмотря на эпидемическую ситуацию, уходящий с поста президента Дональд Трамп распорядился снять ограничения на въезд в США из большинства европейских стран и Бразилии.