Мир 08 апреля 2023, 08:54 Предсказавший поражение Украины американский профессор назвал свое заявление анализом Американский профессор Петро заявил, что его слова о поражении Украины были анализом Официальное интернет-представительство президента Украины

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Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро объяснил свой прогноз о поражении Украины во время конференции Bank of America результатами анализа. Имелось в виду, что конфликт отбросил Украину еще дальше в развитии, хотя и до него страна была самой бедной в Европе, рассказал профессор в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что есть разница между «высказыванием в поддержку и анализом».

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«Я высказывал анализ», — пояснил Петро.

По его мнению, на восстановление экономики Украине могут уйти десятилетия. При этом украинским властям необходимо налаживать контакт с русскоязычным населением и урегулировать вопросы с Россией.

Онлайн-конференция Bank of Americа по вопросам геополитики была прервана из-за пророссийских высказываний приглашенных ораторов. Присутствующие, в частности, выразили недовольство словами Петро, который указал на проигрыш Украины при любом сценарии развития событий, написала Financial Times.