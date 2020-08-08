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    08 августа 2020, 12:09

    Предсказавший исход пяти президентских выборов профессор сделал прогноз

    Андрей Иванов

    Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман поставил на победу Джо Байдена на выборах главы США в ноябре. До этого он предсказал триумф пяти президентов.
    Предсказавший исход пяти президентских выборов профессор сделал прогноз

    Как сообщил CNN, профессор истории для определения победителя на выборах использует собственную систему, которую называет «13 ключей». В ее основе уровень экономики, социальное волнение, достижения кандидатов и их харизма.

    «Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной силы и работоспособности кандидата. Не стоит обращать внимания на опросы, аналитики, ежедневные взлеты и падения рейтинга», — приводит телеканал слова ученого.

    Лихтман точно определял исход выборов с 1984 года. Тогда на второй срок баллотировался 40-й президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. С той поры он ошибся всего один раз: в 2000 году историк сулил победу демократу Альберту Гору.

    В 2020 году выборы президента США пройдут 3 ноября. За пост главы Американского государства поборются нынешний руководитель Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

    Новости SMI.FM