Предсказавший исход пяти президентских выборов профессор сделал прогноз
Как сообщил CNN, профессор истории для определения победителя на выборах использует собственную систему, которую называет «13 ключей». В ее основе уровень экономики, социальное волнение, достижения кандидатов и их харизма.
«Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной силы и работоспособности кандидата. Не стоит обращать внимания на опросы, аналитики, ежедневные взлеты и падения рейтинга», — приводит телеканал слова ученого.
Лихтман точно определял исход выборов с 1984 года. Тогда на второй срок баллотировался 40-й президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. С той поры он ошибся всего один раз: в 2000 году историк сулил победу демократу Альберту Гору.
В 2020 году выборы президента США пройдут 3 ноября. За пост главы Американского государства поборются нынешний руководитель Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.