Предсказавший исход пяти президентских выборов профессор сделал прогноз

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман поставил на победу Джо Байдена на выборах главы США в ноябре. До этого он предсказал триумф пяти президентов.

Как сообщил CNN, профессор истории для определения победителя на выборах использует собственную систему, которую называет «13 ключей». В ее основе уровень экономики, социальное волнение, достижения кандидатов и их харизма.

«Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной силы и работоспособности кандидата. Не стоит обращать внимания на опросы, аналитики, ежедневные взлеты и падения рейтинга», — приводит телеканал слова ученого.

Лихтман точно определял исход выборов с 1984 года. Тогда на второй срок баллотировался 40-й президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. С той поры он ошибся всего один раз: в 2000 году историк сулил победу демократу Альберту Гору.

В 2020 году выборы президента США пройдут 3 ноября. За пост главы Американского государства поборются нынешний руководитель Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.