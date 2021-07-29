Предсказанные огромные цунами на Аляске оказались мизерными волнами

В Тихом океане началось цунами после мощного землетрясения на Аляске магнитудой 8,2. Высотка первых волн оказалось небольшой — 20 сантиметров. После этого все предупреждения о цунами отменили.

Центр предупреждения о цунами в США после этого сделал заявление, что на Западном побережье страны цунами не ожидается.

«Жители Западного побережья США: дальнейших предупреждений об этом событии не будет. Значительного цунами не ожидается. Еще раз, Калифорния, Орегон, Вашингтон, Британская Колумбия, Аляска — все чисто», — сообщили в Twitter ведомства.

В Центре добавили, что сильные и необычные течения могут продолжаться в течение следующих нескольких часов.

Центр предупреждения о цунами в США ранее объявил угрозу возникновения цунами. Разрушительная стихия может сначала обрушиться на Гавайи. Предупреждение также действует на других тихоокеанских территориях США — на Гуаме и Северных Марианских островах.

Ранее на Аляске произошло землетрясение магнитудой 8,2. Подземные толчки зафиксировали в 09:50 по московскому времени. Эпицентр располагался в 398 километрах от города Диллингхем. Из-за сильного землетрясения власти США объявили об угрозе цунами на некоторых прибрежных территориях страны.