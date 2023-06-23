Мир 23 июня 2023, 04:31 Предсказание ситуации с батискафом «Титан» увидели в «Симпсонах» The Daily Mirror: фанаты «Симпсонов» увидели в сериале предсказание ситуации с «Титаном» YouTube

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Поклонники американского мультсериала «Симпсоны» увидели в одном из эпизодов шоу предсказание с затонувшим в Атлантике батискафом «Титан». На это обратило внимание The Daily Mirror.

Фанаты популярного мультсериала вспомнили серию, в которой Гомер Симпсон вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю. Герои намеревались отыскать на дне океана сокровища.

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По сюжету, после того, как Гомер с отцом оказываются на глубине, главный герой осознает, что у него начал заканчиваться кислород, и он начал задыхаться. В результате оказывается, что все произошедшие события Гомеру привиделись, пока он был в коме. В финале эпизода главный герой очнулся в больнице в окружении семьи.

Отмечается, что один из сценаристов мультсериала Майк Райсс на самом деле совершил плавание на батискафе «Титан» к месту крушения «Титаника».

На борту батискафа находились пять миллиардеров. После погружения экипаж перестал выходить на связь. Запаса воздуха в «Титане» должно было хватить на четверо суток. По прогнозам, они закончились 22 июня в 14:08 по московскому времени.

Во время поисков батискафа спасатели надеялись, что его исчезновение связано с неисправностью, «Титан» сохранил герметичность и жизни находящихся внутри людей. Но позже появилась информация об обнаружении фрагментов батискафа. Как отмечалось, спасатели нашли посадочную раму и заднюю крышку аппарата.

Через некоторое время компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа «Титана». Береговая охрана США подтвердила это. Ее представитель сообщил, что экипаж батискафа погиб в связи с имплозией «Титана».