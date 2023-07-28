Мир 28 июля 2023, 14:28 Председательство Великобритании в Совбезе ООН посчитали позором Зампредставителя РФ при ООН Полянский: председательство Великобритании в Совбезе — позор Mathias Reding / Unsplash

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Председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН стало настоящим позором. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, его процитировал ТАСС.

«Это настоящий позор», — сказал дипломат, отвечая на просьбу журналиста оценить британское председательство.

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Полянский отметил, что председатель должен соблюдать нейтралитет и возглавлять усилия Совбеза в обсуждении определенных вопросов, а не заниматься навязыванием своей повестки. Великобритания не раз показала, что интересы НАТО и Запада для страны важнее, чем роль председателя, подчеркнул зампредставителя России при ООН.

«Не знаю, что случилось с британской дипломатией, но подобное, определенно, не достойно одобрения», — заключил Полянский.

В ходе одного из заседаний дипломат обвинил Совбез ООН в покрывательстве политики киевского режима против Украинской православной церкви, сообщил «Царьград». Зампредставителя России при организации возмутило, что Великобритания отказалась пускать на заседание архиепископа Гедеона.

Полянский также отмечал, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с использованием киевским режимом террористических методов. Обсуждение этого вопроса в СБ должно состояться 31 июля.