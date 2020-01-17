Председатель Верховной рады Украины собрал лидеров фракций

«Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня „часа вопросов“ к правительству не будет», — сказал Разумков в начале заседания Рады.

Сообщается, что Гончарук подал в отставку после появления в Сети аудиозаписей совещаний украинского правительства. СМИ говорят, что они были смонтированы.