Председатель Верховной рады Украины собрал лидеров фракций
Дмитрий Разумков, председатель Верховной рады Украины, после заявления премьер-министра страны Алексея Гончарука собрал глав фракций у себя в кабинете, чтобы провести консультацию, написал RT, ссылаясь на украинские СМИ.
«Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня „часа вопросов“ к правительству не будет», — сказал Разумков в начале заседания Рады.
Сообщается, что Гончарук подал в отставку после появления в Сети аудиозаписей совещаний украинского правительства. СМИ говорят, что они были смонтированы.