    17 января 2020, 13:34

    Председатель Верховной рады Украины собрал лидеров фракций

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Разумков, председатель Верховной рады Украины, после заявления премьер-министра страны Алексея Гончарука собрал глав фракций у себя в кабинете, чтобы провести консультацию, написал RT, ссылаясь на украинские СМИ.

    «Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня „часа вопросов“ к правительству не будет», — сказал Разумков в начале заседания Рады.

    Сообщается, что Гончарук подал в отставку после появления в Сети аудиозаписей совещаний украинского правительства. СМИ говорят, что они были смонтированы.