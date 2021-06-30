Председатель ЦИК Грузии покинет свой пост

Глава грузинского Центризбиркома Тамар Жвания написала на своей странице в Facebook, что подала в отставку. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Жвания уточнила, что с завтрашнего дня она больше не будет занимать должность председателя ЦИК.

«Это даст возможность политическим сторонам избрать нового главу ЦИК на основе обновленного избирательного кодекса», — добавила она.

По данным издания, оппозиционные силы Грузии обвинили Жвания в фальсификации выборов в парламент, которые прошли в прошлом году.