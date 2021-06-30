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    30 июня 2021, 20:34

    Председатель ЦИК Грузии покинет свой пост

    Артур Блянихов

    Глава грузинского Центризбиркома Тамар Жвания написала на своей странице в Facebook, что подала в отставку. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Жвания уточнила, что с завтрашнего дня она больше не будет занимать должность председателя ЦИК.

    «Это даст возможность политическим сторонам избрать нового главу ЦИК на основе обновленного избирательного кодекса», — добавила она.

    По данным издания, оппозиционные силы Грузии обвинили Жвания в фальсификации выборов в парламент, которые прошли в прошлом году.