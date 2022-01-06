Председатель Совбеза ООН заявила об обеспокоенности беспорядками в Казахстане

Совет Безопасности ООН продолжает следить за развитием событий в Казахстане. Вспыхнувшие беспорядки вызывают обеспокоенность, заявила председатель Совбеза ООН Мона Юуль.

«Происходящее в Казахстане вызывает обеспокоенность. Это большая и важная страна, расположенная в исторически стратегической части мира, так что мы, конечно, продолжим следить за ситуацией», — процитировал Юуль ТАСС.

По словам председателя, Совбез ООН пока не получал никаких запросов на проведение специальных заседаний по происходящему в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что митинги стоит рассматривать как акт агрессии, напомнил RT. Он отметил, что Алма-Ата подверглась нападению, разрушению и вандализму. Глава республики пообещал сделать все для защиты интересов населения страны.

Протесты продолжаются в разных городах Казахстана уже четвертый день. В ночь на 4 января митинги переросли в беспорядки. На улицах начались стычки с правоохранителями. Во всему Казахстану объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час.