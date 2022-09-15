Председатель правящей партии Грузии назвал сарказмом заявление о плебисците | 360°

Мир 15 сентября 2022, 08:36 Поделиться Telegram

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Viber Председатель правящей партии Грузии назвал сарказмом заявление о плебисците Политик Ираклий Кобахидзе назвал сарказмом слова о референдуме в Грузии по второму фронту РИА «Новости»

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Грузинский народ против вооруженных столкновений. Заявление о проведении референдума по поводу открытия второго фронта против России были сарказмом, заявил в интервью телеканалу Rustavi 2 председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны», — сказал он.

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Политик добавил, что в отношениях между Грузией и Украиной есть проблемы, которые изначально создал киевский режим. Украинцы и грузины — дружественные народы, однако их правительства не смогли договориться по некоторым важным вопросам. Например, несколько лет назад высокопоставленными украинскими чиновниками назначали людей, которых в Грузии объявили в розыск.

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По его словам, грузинские власти делают все возможное для поддержки Украины, хотя она считает это недостаточным. Однако главная задача — сохранить мир.

Украина потребовала от Грузии открыть второй фронт и выступить против России. На это Ираклий Кобахидзе заявил в эфире грузинского Первого канала, что люди сами должны принять решение.

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