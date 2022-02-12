Председатель ОБСЕ призвал к реализации Минских соглашений

Минские соглашения должны быть реализованы в полном объеме. Об этом заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам своего визита на Украину.

Дипломат обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, включая контактную группу по Донбассу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подтвердив поддержку председательства, министр Рау подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены», — отмечено в заявлении по итогам визита председателя на Украину.

Рау в понедельник, 14 февраля, приедет в Россию. Эти данные подтвердил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

«Визит Рау в Москву начнется в понедельник вечером», — сказал Ясина, слова которого привело РИА «Новости».

Он уточнил, что основные пункты визита польского министра придутся на вторник.

Западные политики, включая президента США Джо Байена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Американский лидер после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне 2021 года сказал, что в ходе встречи они договорились продолжать дипломатию по линии соглашений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Байден сам предложил российскому коллеге помощь в реализации Минских соглашений, включая автономный статус региона.

Совет Госдумы 14 февраля обсудит проект о признании ДНР и ЛНР.