16 января 2024, 15:22
Председатель ЛДПР Слуцкий осудил решение болгарских депутатов снести памятник «Алеша»
Решение болгарских депутатов снести памятник «Алеша» является оскорбительным. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что памятник поставили в честь освободивших Болгарию бойцов РККА.
Слуцкий выразил мнение, что власти этой страны отменят свое решение и вернут памятник на прежнее место.
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«Это непозволительно и это совершенно оскорбительно по отношению к памяти тех, кто освободил Болгарию в годы самой кровопролитной истории человечества от коричневой чумы», — добавил он.
Болгария
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