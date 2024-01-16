Мир 16 января 2024, 15:22 Председатель ЛДПР Слуцкий осудил решение болгарских депутатов снести памятник «Алеша»

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Решение болгарских депутатов снести памятник «Алеша» является оскорбительным. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что памятник поставили в честь освободивших Болгарию бойцов РККА.

Слуцкий выразил мнение, что власти этой страны отменят свое решение и вернут памятник на прежнее место.

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«Это непозволительно и это совершенно оскорбительно по отношению к памяти тех, кто освободил Болгарию в годы самой кровопролитной истории человечества от коричневой чумы», — добавил он.