Мир 20 июня 2023, 17:28 Председатель Клуба Моряков-подводников Курдин оценил шансы на спасение людей затонувшего батискафа «Титан» Игорь Курдин: люди на борту могут лишь сбросить аварийный балласт и ждать спасателей

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Председатель Клуба Моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин прокомментировал операцию по поиску затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Об этом написал kp.ru.

По его словам, запаса кислорода, который сосредоточен на борту, хватит максимум на четверо суток.

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«Время от момента начала погружения до момента потери связи составило всего час 45 минут. За такое время этот тихоходный подводный аппарат, на мой взгляд, не мог погрузиться на максимальную глубину», — сообщил эксперт.

Люди, которые находятся на борту, могут лишь сбросить аварийный балласт и ждать спасателей.

Ранее стало известно, что подводное судно с туристами на борту должно было опуститься к месту гибели «Титаника», но связь с ним была потеряна.