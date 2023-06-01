Мир 01 июня 2023, 12:16 Председатель КГБ Белоруссии объяснил, почему ввели меры контроля на границе с Россией Тертель: контроль на границе Белоруссии и РФ ввели в рамках контрразведывательного режима РИА «Новости»

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Меры контроля на российско-белорусской границе ввели при усилении контрразведывательного режима в республике. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, его процитировал ТАСС.

«Я ранее говорил, что нами будут приняты дополнительные меры по усилению контрразведывательного режима на территории нашей страны», — отметил Тертель.

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По его словам, сейчас эта мера реализуется по всему периметру республики. Ее цель — своевременно выявить и локализовать деятельность лиц, которые вынашивают террористические и экстремистские планы по отношению к Белоруссии, пояснил глава КГБ.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин назвал достаточными меры по обеспечению безопасности границ Союзного государства. По словам министра, Россия и Белоруссия предпринимают все необходимые усилия.