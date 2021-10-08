Председатель ХДС покинет свой пост

Армин Лашет, возглавляющий партию Христианско-демократический союза (ХДС), заявил о том, что в скором времени покинет пост председателя. Об этом сообщил телеканал N-TV.

Такое заявление Лашет сделал на заседании фракции. Он готов исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет выбран новый глава партии. Об этом написал RT.

Ранее Армин Лашет поздравил Олафа Шольца из Социал-демократической партии с победой на выборах.