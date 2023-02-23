Мир 23 февраля 2023, 00:12 Председатель Генассамблеи ООН обратился к россиянам на русском языке Председатель Генассамблеи Кереши на русском языке назвал Россию важнейшим членом ООН РИА «Новости»

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Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Об этом сказал председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши. Его процитировал ТАСС.

В среду, 22 февраля, на специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине он произнес свою речь на русском языке.

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«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации: Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций», — сказал Кереши.

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По его словам, другие страны — члены ООН ждут, когда Россия «вернется на путь установления и сохранения мира», чтобы и дальше вносить свой вклад в мировую стабильность и процветание.

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик накнауне прокомментировал приостановление участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он назвал взаимодействие между Российской Федерацией и США на высоком уровне «жизненно важным».

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» предположил, что Соединенные Штаты использовали ДСНВ-3 для одностороннего ядерного разоружения России. По его словам, США нужны были эти договоренности для обмана российской стороны.