Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригрозил России более жесткими санкциями

По словам председателя Европейского совета Шарля Мишель, первые санкции против России были подготовлены так, чтобы максимально ударить по российской стороне и сохранить стабильность в Европе. Мишель считает, что сейчас необходимо не прекращать давление на Россию, чтобы изменить баланс сил.

Он отметил, что в запасе остаются и другие дополнительные санкции. Как пишет телеграм-канал «Мейстер», из слов спикера можно сделать вывод, что Евросоюз действительно подготовил новый пакет санкций, однако его введение отразится на европейцах еще сильнее, чем ранее запущенные ограничения.

Авторы телеграм-канала считают, что сейчас, на фоне того, что фьючерсы на газ приближаются к 4000 долларов за тысячу кубометров, нефть к 120 за бочку, а европейский бизнес уже несет серьезные потери из-за ухода с российского рынка, такие заявления скорее испугают европейских обывателей, а не россиян.