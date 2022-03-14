facebook_pixel
    14 марта 2022, 23:39

    Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригрозил России более жесткими санкциями

    Арина Бобкова

    По словам председателя Европейского совета Шарля Мишель, первые санкции против России были подготовлены так, чтобы максимально ударить по российской стороне и сохранить стабильность в Европе. Мишель считает, что сейчас необходимо не прекращать давление на Россию, чтобы изменить баланс сил.

    Он отметил, что в запасе остаются и другие дополнительные санкции. Как пишет телеграм-канал «Мейстер», из слов спикера можно сделать вывод, что Евросоюз действительно подготовил новый пакет санкций, однако его введение отразится на европейцах еще сильнее, чем ранее запущенные ограничения.

    Авторы телеграм-канала считают, что сейчас, на фоне того, что фьючерсы на газ приближаются к 4000 долларов за тысячу кубометров, нефть к 120 за бочку, а европейский бизнес уже несет серьезные потери из-за ухода с российского рынка, такие заявления скорее испугают европейских обывателей, а не россиян.