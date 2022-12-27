Эксклюзив 27 декабря 2022, 12:37 «Предрождественский полет фантазии». Политолог усомнился в том, что Шотландия окажется под влиянием России Политолог Станкевич: Шотландия вряд ли окажется под влиянием РФ в ближайшее время freepik

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Специалист по внешней политике Азим Ибрагими заявил журналистам, что в случае успешного референдума о независимости Шотландия может оказаться под влиянием России. Якобы британские компании покинут Шотландию и ей потребуется экономическая поддержка Китая и РФ. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич усомнился в таком исходе и в беседе с «360» назвал высказывания Ибрагими попыткой привлечь внимание и «смелым предрождественским полетом фантазии».

Вероятность такого поворота событий очень мала, считает эксперт. Он напомнил, что Шотландия хотела устроить повторный референдум о независимости в октябре 2023 года, но Верховный суд Британии запретил его проведение.

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«И сейчас, несмотря на то что желание остается и правящая в Шотландии партия — Националистическая партия Шотландии — готовит нечто подобное, то, что она решится напрямую на внутреннюю конфронтацию с Британией, маловероятно», — считает Станкевич.

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Он находит более реалистичным другой вариант развития событий: Шотландия попробует превратить предстоящие выборы в «некое подобие неформального референдума». Но это вряд ли послужит основанием для легитимного разрыва с Британией, подчеркнул политолог.

«Так что все ограничится именно политической борьбой, а не реальным обретением независимости, во всяком случае на этом этапе. Все дальнейшее — поддержка со стороны России или Китая — это уже из области фэнтези, которое разве что можно показывать в каких-нибудь сериалах, к реальности это имеет мало отношения», — уверен Сергей Станкевич.

Он добавил, что Азим Ибрагими, вероятнее всего, хотел «привлечь к себе внимание чем-то экстравагантным», тем более что его имя не так известно.