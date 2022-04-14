Боевикам теробороны Украины предрекли криминальное будущее

Боевики территориальной обороны Украины превратили свою службу в способ криминального заработка. Они останавливают выезжающих из населенных пунктов людей на блокпостах и просто отбирают машины или просто забирают ценные вещи. Об этом «360» рассказал бывший полковник СБУ Василий Прозоров.

Он не исключил, что в будущем из боевиков территориальной обороны вырастут настоящие криминальные группировки.

«Никакая полиция, никакая дорожная служба не сравнятся с теми теробороновцами, которые понастроили блокпостов где попало и просто контролируют проезжающих людей. Когда им надо забирают машины, когда им надо грабят людей», — отметил Прозоров.

Офицер подчеркнул, что к нему поступила информация, что боевики теробороны разработали еще одну схему «заработка». Они записывают номера машин и устанавливают, где жили уехавшие из города владельцы.

«Они прекрасно понимают, что если люди уехали на дорогой машине, значит квартира там или дом остались брошенными. После этого они едут туда и занимаются откровенным грабежом», — поделился он.

По мнению экс-полковника, основная часть территориальной обороны, которая не находится на передовой в будущем превратится в криминальные структуры, которые продолжат грабить людей.

От оставшихся в тылу участников территориальной обороны не отстают и те, кто находится на передовой. Мародерство стало их основным способом заработка. Боевики обчищают дома жителей населенных пунктов, которые занимают украинские военные после вывода российских войск.