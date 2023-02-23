Мир 23 февраля 2023, 16:18 Предпринимателя Варданяна уволили с должности госминистра непризнанного Карабаха Президент непризнанного Карабаха Арутюнян уволил госминистра Варданяна сайт президента Нагорно-Карабахской Республики

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Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, сообщили на сайте главы государства. Освободившуюся должность предложили занять генеральному прокурору республики Гургену Нерсисяну.

Арутюнян провел заседание правительства республики 23 февраля. Глава непризнанного Карабаха объявил об отставке бывшего предпринимателя Рубена Варданяна, занимавшего пост государственного министра с 4 ноября 2022 года.

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«Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы», — отметил Арутюнян.

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Глава государства предложил пост генпрокурору Гургену Нерсисяну. В сферу координации нового госминистра войдут органы исполнительной власти Карабаха за исключением МИД и силовых ведомств.

Рубен Варданян вел предпринимательскую деятельность в России. После обострения ситуации в Нагорном Карабахе он отказался от российского гражданства и отправился в республику, где занял пост госминистра.