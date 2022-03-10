Предприниматели Липецкой области представили свои товары в ОАЭ

Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал представителям малого и среднего бизнеса в регионе командировку в Дубай. Об этом написал сайт kp.ru.

Липецкие бизнесмены представили потенциальным партнерам из ОАЭ свои товары. Среди участников делегации были производители игрушек, медицинского и электрооборудования, техники для сельского и лесного хозяйства, смазочных материалов и технических масел.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере», — прокомментировал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.