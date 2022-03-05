Предприниматель Ашманов рассказал, как остановка поставок Microsoft скажется на россиянах

Технологии будут продолжать поступать в Россию, несмотря на отказ от поставок многих компаний, включая Microsoft и Intel Corp. Об этом «Парламентской газете» рассказал российский ученый и предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и разработки ПО Игорь Ашманов.

По словам Ашманова, процессоры Intel, вероятно, начнут закупать в Китае и поставлять в Россию оттуда. Если же из-за ухода Microsoft в России не будут выходить новые версии Windows, будет год-полтора времени, чтобы перейти на другие ОС.

«Надо понимать, что Microsoft как операционка еще имеет какие-то варианты замены. С Office еще хуже, потому что офисов в мире еще меньше, чем операционок. У нас есть два проекта офисов, то есть текстовых редакторов и средств для создания презентаций в стране», — сказал предприниматель.