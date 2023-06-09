Мир 09 июня 2023, 10:33 Предприятия в Кривом Роге приостановили работу после ЧП на Каховской ГЭС Глава ОВА Сытниченко: предприятия Кривого Рога не работают из-за ситуации с водой РИА «Новости»

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Предприятиям Кривого Рога на Украине пришлось приостановить работу в связи с ситуацией с водоснабжением, которая произошла после катастрофы на Каховской ГЭС. Такое заявление сделал глава Криворожской областной военной администрации Евгений Сытниченко в эфире всеукраинского телемарафона.

«Сейчас они (предприятия — прим. ред.) приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой, но они не остановились, но очень напряженная ситуация, и они уменьшили забор воды. Сейчас они в жесткой экономии воды работают, но работают», — рассказал он.

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Одно из самых больших украинских горно-металлургических предприятий «АрселорМиттал Кривой Рог» 7 июня проинформировало о приостановке работ из-за разрушения Каховской ГЭС. Мэр города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге воды хватит лишь на полтора месяца и это при условии ее экономного потребления, написало РИА «Новости».

Катастрофа на гидроэлектростанции произошла в ночью на 6 июня. По последним данным, из-за начавшегося после ЧП потопа в Херсонской области погибли восемь человек. Одна их них — 84-летняя женщина.