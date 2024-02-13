Мир 13 февраля 2024, 08:46 Предприятие в Днепропетровске пострадало из-за удара украинской ПВО Подпольщик Лебедев: ПВО ВСУ нанесла удар по предприятию в Днепропетровске РИА «Новости»

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Одно из предприятий в Днепропетровске пострадало из-за работы противовоздушной обороны ВСУ. Такие данные опубликовал в своем Telegram координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

После случившегося, по его данным, город остался без света. Все дополнительные данные сейчас уточняются, добавил он.

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Лебедев также обратил внимание, что подобные прилеты от украинской ПВО по предприятиям бывали неоднократно.

«Так некоторые граждане решают свои финансовые вопросы, приплачивая ВСУ за уничтожение предприятия конкурента», — заключил автор Telegram-канала.

Ранее украинская компания ДТЭК сообщала о повреждении тепловой электростанции, из-за чего на объекте приостановили выработку электричества. Где именно находится ТЭС, в ДТЭК не уточнили. При этом местное издание «Страна» указало, что речь идет о станции в Днепропетровске.