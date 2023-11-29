Мир 29 ноября 2023, 12:02 Предполагаемый убийца россиянки и ее дочери в Турции мог сбежать с сыном за границу DHA: подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции сбежал за рубеж с сыном Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции Андрей К. мог после преступления забрать сына и скрыться за границей. Об этом написало агентство DHA.

«Утверждалось, что убийства совершил бывший муж Ирины и что после случившегося он забрал с собой маленького мальчика и сбежал за границу. Расследование инцидента продолжается», — говорится в материале.

Мальчик — общий сын Ирины и Андрея.

Ранее стало известно, что Андрей, гражданин Литвы, находится в базе розыска МВД. По информации RT, его разыскивают по уголовной статье, однако какой именно, не уточняется. При этом у Life есть данные о том, что речь идет о статье «Побег из-под ареста».

Ирина раньше была моделью брендовой одежды, в Бодлере работала риелтором. Ее 15-летняя дочь была начинающим блогером в TikTok. По предварительным сведениям, россиянку с дочерью застрелили, их тела завернули в простыню и связали веревкой. Друзья встревожились, что от семьи несколько дней нет вестей, и сами поехали на виллу, где жили Ирина, ее дочь и маленький сын. На диване обнаружили кровь. Сына Ирины и Андрея на месте тоже не было, поэтому правоохранители и начали отрабатывать версию о том, что мужчина совершил двойное убийство и увез сына.