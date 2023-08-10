Мир 10 августа 2023, 14:08 Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили при задержании Убийцу кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио застрелили при задержании Asamblea Nacional del Ecuador / flickr

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Предполагаемый убийца кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио получил смертельные раны во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры государства в соцсети Х (бывший Twitter).

Между мужчиной и правоохранителями завязалась перестрелка, боевика ранили. Когда его задержали и привезли в отделение Unidad de Flagrancia (Управление общественной безопасности), он уже был в тяжелом состоянии.

«Скорая помощь подтвердила его смерть», — уточнили в публикации.

Полиция планирует изучить тело в ближайшее время.

Кандидату в президенты Эквадора, 59-летнему Фернандо Вильявисенсио выпустили три пули в голову в Кито после предвыборной встречи в ночь на 9 августа. Он умер в больнице. Еще восемь очевидцев получили ранения.

Вильявисенсио пять лет был членом Национальной ассамблеи от правоцентристской партии. До начала политической карьеры работал журналистом, не боялся в своих публикациях обличать правительство и заявлять о случаях коррупции.

Политик не считался фаворитом предстоявших 20 августа выборов президента Эквадора, но ожидалось, что он может занять второе место после бывшего члена ассамблеи Луизы Гонсалес.