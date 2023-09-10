Мир 10 сентября 2023, 03:55 Предполагаемого китайского шпиона задержали в британском парламенте — СМИ Times: в британском парламенте задержали предполагаемого шпиона Китая РИА «Новости»

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В Великобритании задержали помощника депутата парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом написала газета The Times, ссылаясь на полицию Лондона.

«Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая», — сообщило издание.

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Помощник депутата занимался внешнеполитическими вопросами, в том числе отношениями в КНР. Какое-то время он жил в Пекине, где его могли завербовать, считают правоохранители. Задержанный общался с несколькими высокопоставленными членами консервативной партии, которые имели доступ к секретной информации.

Газета сообщила, что референта арестовали еще 13 марта, но тогда его отпустили под залог до октября. Полиция задержала еще одного подозреваемого, имя которого не разглашается.

В середине августа в Великобритании поместили под стражу трех граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Их подозревают в нарушении закона о государственной тайне.