10 сентября 2023, 03:55
Предполагаемого китайского шпиона задержали в британском парламенте — СМИ
Times: в британском парламенте задержали предполагаемого шпиона Китая
В Великобритании задержали помощника депутата парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом написала газета The Times, ссылаясь на полицию Лондона.
«Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая», — сообщило издание.
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Помощник депутата занимался внешнеполитическими вопросами, в том числе отношениями в КНР. Какое-то время он жил в Пекине, где его могли завербовать, считают правоохранители. Задержанный общался с несколькими высокопоставленными членами консервативной партии, которые имели доступ к секретной информации.
Газета сообщила, что референта арестовали еще 13 марта, но тогда его отпустили под залог до октября. Полиция задержала еще одного подозреваемого, имя которого не разглашается.
В середине августа в Великобритании поместили под стражу трех граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Их подозревают в нарушении закона о государственной тайне.
Великобритания
Шпионаж
Китай
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