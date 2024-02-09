Мир 09 февраля 2024, 04:05 Предполагаемая мать нового главкома ВСУ публиковала патриотические посты о России Предполагаемая мать главкома ВСУ Сырского публиковала патриотические посты об РФ РИА «Новости»

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Жительница Владимира Людмила Сырская, которая, предположительно, является матерью нового главкома ВСУ Александра Сырского, выкладывала в своих социальных сетях публикации с поддерживающими Россию лозунгами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Женщина в соцсети «Одноклассники» публиковала открытки, посвященные Дню Победы, пожелания здоровья российскому лидеру Владимиру Путину, а также посты с высказыванием чеченского главы Рамзана Кадырова «Мы никому не позволим шутить с Россией».

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Ранее журналист RT Константин Придыбайло выложил в сеть архивные фото Сырского с празднования дня России в 2013 году. На них мужчина позировал в форме, а на столе стоял торт с флагами РФ и Украины.

По словам публициста, тогда он был в звании генерал-майора и командовал 72 ОМБр. Уже через полгода после того события его бригада «зашла в Мариуполь, была в аэропорту Донецка, попала в Изваринский котел».