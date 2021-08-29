Предполагаемая любовница Джона Кеннеди сравнила его с Вайнштейном

Предполагаемая любовница президента США Джона Кеннеди 83-летняя Диана де Вег рассказала о многолетнем романе, который начался в 1958 году. Она была 20-летней студенткой колледжа Редклифф и встретилась с политиком на званом обеде. Последний раз они виделись в 1962 году, за год до убийства Кеннеди.

Пожилая женщина рассказала изданию Air Mail, что будущий президент сам начал знакомство. Вскоре после этого они начали встречаться в его квартире в Бостоне или в отеле Carlyle в Нью-Йорке.

Диане льстило внимание успешного политика, но время шло, он становился все популярнее, их встречи происходили все реже и реже. Последняя произошла в Вашингтоне в Овальном кабинете Белого дома. Девушка навещала своего отца-банкира, который консультировал президента по некоторым экономическим вопросам. Через год Джона Кеннеди застрелили.

Диана де Вег признается, что в их отношениях не было особенных чувств — немного секса, немного болтовни. Но все это происходило уже в то время, когда Кеннеди был женат на Жаклин. Сам президент эту тему не поднимал, а Диане было все равно.

Пожилая женщина заявила, что публично рассказала о своем романе потому, что несмотря на прогресс, достигнутый движением #MeToo, женщины все еще находятся под давлением влиятельных мужчин. Он вспомнила Харви Вайнштейна и других влиятельных персон, которые злоупотребляли своей властью

«Они продавали идею уникальности. Ты будешь со мной спать — а я сделаю тебя особенной», — заявила она.

Диана де Вег призналась, что свидания с Кеннеди приносили обоюдное удовольствие. Но она считает, что политик воспользовался своей причастностью к высшим эшелонам власти, чтобы произвести на нее впечатление.

Комиссией по условно-досрочному освобождению (УДО) штата Калифорнии допустила, что убийца политика Роджера Ф. Кеннеди Сархан Сархан после 53 лет тюрьмы может выйти на свободу.