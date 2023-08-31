Мир 31 августа 2023, 00:33 Предоставление Украине гарантий безопасности может обернуться против Франции МИД РФ: гарантии безопасности Украине опасны для Франции Pxhere

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Заявления Парижа о гарантиях безопасности для Украины угрожают безопасности самой Франции. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала.

По словам дипломата, такие заявления — это шаг в сторону дальнейшей эскалации кризиса.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности, которые страны Запада пообещали предоставить Украине, нежизнеспособны без учета интересов России.

Во вторник, 29 августа газета The Wall Street Journal написала, что страны Запада не согласовали обещанные на саммите G7 гарантии безопасности Украине. По данным издания, переговоры начали лишь США и Великобритания. Скорее всего, обсуждение растянется на многие месяцы и завершится не раньше 2024 года.