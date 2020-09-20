Россия даст Белоруссии государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Предоставление такой суммы выгодно обеим странам, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Безусловно, мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — отметил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что власти слышали вопросы о том, зачем Москва предоставляет кредиты другим странам в сложное время. Силуанов пояснил, что Белоруссия является очень близким торговым и экономическим партнером России. Благодаря такому сотрудничеству российские предприятия получают заказы, а у сотрудников есть работа.

«Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик. Мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет, как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — заключил он.

Президент России Владимир Путин договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко о предоставлении кредита во время переговоров в Сочи. Встреча лидеров двух стран прошла 14 сентября, напомнило ИА «Политика сегодня». Минск получит 1,5 миллиарда долларов тремя траншами в течение двух лет.