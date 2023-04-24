Мир 24 апреля 2023, 04:30 Предназначенная России «финансовая бомба» ударила по США CCTV: предназначенная России «финансовая бомба» ускорила дедолларизацию в мире Pixabay

Читать 360tv в

«Финансовая бомба», которую США приготовили для России, ударила по ним самим. Процесс дедолларизации в мире значительно ускорился. Об этом написали китайские аналитики в материале для телеканала CCTV.

Падение статуса Штатов в международной торговле, вызванное развитием глобальной рыночной конкуренции, привело к потере независимости доллара. Своими действиями США подталкивают другие страны к избавлению от долларовых резервов, говорится в материале.

Реклама

Снижение мировых долларовых запасов, которое началось в 2017 году, ничему не научило США, они превратили свою валюту в «оружие».

«В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой „финансовой бомбы“ не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара», — отметили авторы материала.

Государства, которые ранее опасались избавляться от долларовых резервов открыто, поняли, что активы в американской валюте — это бомба замедленного действия, и Штаты могут использовать ее по своему усмотрению. Также весь мир усвоил, что «месть США можно пережить».

«„Последний слой бумаги“, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету», — подвел итог телеканал.

Страны со временем укрепят свою автономию путем диверсификации резервов, тем самым обеспечив свою экономическую безопасность.