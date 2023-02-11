Мир 11 февраля 2023, 09:44 Предмостная башня цитадели Алеппо частично разрушилась во время землетрясений РИА «Новости»: землетрясение повредило вход в предмостную башню цитадели Алеппо РИА «Новости»

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Предмостная башня цитадели Алеппо несильно пострадала от недавних землетрясений в Сирии. Кадры с места входа на территорию достопримечательности, снятые русскоязычным местным жителем, опубликовало в Telegram-канале РИА «Новости».

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Цитадель входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На кадрах от местного жителя видно, что в основном пострадало каменное потолочное перекрытие. Также осыпалось несколько элементов с внешнего обрамления входа в башню. Сохранность остальных элементов цитадели по видео оценить сложно.

Ранее сообщалось, что крепость пострадала во время землетрясений 6 февраля. Однако степень разрушений не уточнялась.

Серия землетрясений в Сирии произошла 6 февраля. По последним официальным данным, от толчков погибли не менее 1250 человек. Представители российского Минобороны сообщали, что Россия доставила в Сирию гуманитарную помощь. В списке вещей — продукты питания и теплые одеяла.