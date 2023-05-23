Мир 23 мая 2023, 10:38 Предмета не осталось. Захарова прокомментировала заявление о неформальных связях России и Австрии Спикер МИД Захарова заявила, что Россия не поддерживала неформальный диалог с Австрией РИА «Новости»

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Австрия встала на сторону враждебного коллективного Запада, и у России не осталось повода поддерживать с ней контакт. Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление о «неформальном диалоге Вены с Москвой». Ее ответ опубликовали на сайте министерства.

«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем. Да и предмета для такого рода диалога с Веной на сегодня не просматривается», — сказала она.

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По словам Марии Захаровой, эта страна отказалась от нейтралитета, встала на сторону враждебного Запада и потеряла свою независимость в международных делах. Она связала слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга с попыткой оправдаться и оставить место для будущего геополитического маневра.

Глава австрийского МИД в интервью Die Welt заявил, что Россия не исчезла с карты Земли, осталась крупнейшей ядерной державой и соседом Евросоюза, продолжила участвовать в жизни международных организаций, реализации экологических и климатических инициатив. Он призвал западные страны поддерживать с ней диалог и сказал, что Австрия сохранила неформальный канал общения.