Предложившего альтернативу «формуле Штайнмайера» Порошенко высмеяли в соцсетях

Порошенко опубликовал в Twitter «формулу украинского мира» — собственный план урегулирования конфликта в Донбассе. Формула от Порошенко гласит, что «ничего не согласовано, пока все не согласовано», предполагает отказ от «формулы Штайнмайера» и предоставляет ОБСЕ полный доступ ко всей неподконтрольной Киеву территории.

Пользователи Сети не восприняли инициативу экс-главы государства всерьез: «Пецка, да угомонись уже. Ты был клоуном, теперь ты просто утиль», «Шоколадный, хватит бухать», «Знову нажрався?», «Сегодня Всемирный день психического здоровья!»