Мир 04 июля 2023, 22:44 «Предложили поспать». Пассажир «Титана» рассказал, как батискаф застрял на дне в 2021 году Экс-пассажир затонувшего «Титана» рассказал об уже застревавшем на океанском дне батискафе Telegram

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Бывший пассажир батискафа «Титан» видеооператор Джейден Пэн рассказал, что аппарат уже застревал на океанском дне два года назад. В 2021 году Пэн принял участие в экспедиции, едва не обернувшейся трагедией, написала Daily Mail.

Батарея «Титана» при спуске к «Титанику» разрядилась и путешествие грозило принять смертельный оборот. Тогда капитан батискафа Стоктон Раш, затонувший в июне на батискафе, сам сообщил, что одной из батарей аппарата «капут» и он не может активировать гидравлический привод сброса балласта.

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«Сначала я подумал, что он шутит, потому что наша экспедиция продолжалась более двух часов, и мы были так близки ко дну», — рассказал видеооператор.

Но Раш не шутил — более того, он предложил пассажирам поспать, пока балласт растворяется в специальных емкостях. По его словам, на это требовалось от 16 до 24 часов. И все это время аппарат без управления опускался на морское дно.

Тогда все обошлось. Капитану удалось справиться с гидроприводом и поднять аппарат на поверхность.

Батискаф «Титан» с пятью людьми на борту пропал 18 июня. Позже стало известно, что судно взорвалось. Погибли все пять пассажиров, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша.

Ранее сообщалось о новой причине взрыва на затонувшем батискафе. Его могли вызвать крошечные невидимые глазу трещины на корпусе «Титана».