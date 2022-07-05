Предложенный в Британии закон о дезинформации назвали откровенной цензурой в Общественной палате

В Великобритании был предложен к рассмотрению закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют «правительства других стран». Его оценил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, написал RT.

По словам эксперта, данный закон можно рассматривать как откровенную цензуру.

«На мой взгляд, это откровенная цензура», — сказал эксперт и добавил, что власти Британии не могут показывать своему обществу правду.

Британия и США лишь делают вид, что «они являются неким образцом государств, где существует свобода слова», отметил он.

«Сейчас этот тезис окончательно развенчан. Западные институты, в том числе и журналистики, максимально деградировали, и сейчас любую альтернативную точку зрения, любое мнение, которое ставит под сомнение западный нарратив, будут объявлять дезинформацией и фейками», — заключил Данюк.