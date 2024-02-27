Мир 27 февраля 2024, 15:08 Предложения Зеленского по урегулированию конфликта назвали ультиматумом Лавров: Россия считает ультиматумом предложения Зеленского по урегулированию IMAGO / Didier Lebrun / Global Look Press

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Россия расценивает готовящиеся президентом Украины Владимиром Зеленским предложения по урегулированию конфликта как ультиматум. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Зеленский говорил, что его предложения не станут переговорами. Все понимают, что ввиду имеется ультиматум, от него он не отказывался никогда. Все эта формула Зеленского из десяти пунктом была и является ультиматумом», — сказал он.

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Зеленский заявлял, что украинская сторона направит России документ после предстоящего саммита по «формуле мира». При этом он подчеркнул, что для Украины неприемлемо навязывание любых переговоров.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отмечал, что без участия Владимира Путина любой переговорный процесс по урегулированию конфликта станет несостоятельным. Он призвал пригласить российского политика к диалогу.

Сам Путин заявлял о желании добиться урегулирования украинского кризиса путем переговоров.