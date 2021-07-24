Предложения России по закупкам газа назвали неприемлемыми на Украине

«Газпром» предлагает Украине закупать газ на невыгодных условиях взамен на сохранение транзита голубого топлива. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал председатель правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — заявил Витренко.

Он призвал украинское руководство трезво оценивать надежность любых обещаний по газу российской стороны. По данным пресс-службы «Нафтогаза», для Украины самая надежная гарантия транзита — это бронирование мощностей местной ГТС европейскими компаниями.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что Украина должна стать газовым хабом Европы, чтобы обеспечить нормальную работу своей газотранспортной системы после запуска «Северного потока — 2». По его словам, это один из «наипростейших сценариев» защиты ГТС.