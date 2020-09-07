Предложения по расширению полномочий правительства подготовят в Белоруссии

Рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий кабмина и местных органов власти создали в Белоруссии. Об этом заявил Совет министров республики.

Межведомственная рабочая группа, которой руководит первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, должна до 20 сентября 2020 года провести комплексный анализ законодательства по нескольким вопросам. Среди них — административно-территориальное устройство, согласование кадровых назначений, установление численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов.

После анализа группа должна выработать ряд предложений по расширению полномочий правительства, местных органов власти и внести свои инициативы в Совет министров. Об этом написало издание «Прайм Пресс».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них, согласно данным ЦИК, в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Еще до голосования он говорил о том, что намерен реформировать политическую вертикаль.

«Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную», — говорил тогда он. Его процитировал портал «Полит.ру».

Также белорусский лидер намерен внести правки в Конституцию. К работе над ними он привлек главу Верховного суда республики Валентина Сукало.